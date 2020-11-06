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Мировой автогигант получил целый остров для одного эксперимента

Мировой автогигант получил целый остров для одного эксперимента В ближайшие два года Volkswagen полностью переведет транспорт на острове на электрический ход и возобновляемые источники энергии
Промышленность
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6 ноября 2020 г. 10:50
Мировой автогигант получил целый остров для одного эксперимента

Немецкий автогигант Volkswagen сможет получить греческий остров в свое распоряжение.

Как передает Report со ссылкой на сообщение концерна, целый остров нужен компании для проведения эксперимента с "зеленым" транспортом. Остров Астипалея в Эгейском море стал плацдармом для эксперимента по соглашению с правительством Греции.

В течение ближайших двух лет Volkswagen полностью переведет транспорт на острове на электрический ход и возобновляемые источники энергии.

В рамках данного проекта около 1,5 тысячи машин местных жителей с двигателями внутреннего сгорания заменят на 1 тысячу электромобилей.

Помимо электрокаров, компания будет популяризировать на острове электроскутеры и электровелосипеды.

В общей сложности этот проект рассчитан на шесть лет.

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