Ильхам Алиев: Объем производства алюминия должен быть доведен до 100 тыс. тонн

Объем производства алюминия должен быть доведен до 100 тыс. тонн.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на совещании, посвященном Государственной программе по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности на 2027-2030гг.

"Что касается развития металлургии, безусловно, предусмотрено развитие производства алюминия. Хотя от зарубежных партнеров были определенные предложения, они не были реализованы, поскольку мы максимально стремимся внедрять механизмы, способные приносить пользу национальной экономике. Поэтому считаю, что мы сами должны развивать это важное промышленное направление, и в соответствии с принимаемой программой объем производства алюминия должен быть доведен до 100 тысяч тонн. Срок здесь, как я уже говорил, до конца 2030 года. Здесь также будет создано несколько заводов, о чем нам сейчас предоставят информацию", - сказал Ильхам Алиев.

Он также отметил, что финансовое обеспечение этой программы известно, оно согласовано со всеми соответствующими структурами, и "мы в любом случае реализуем эту программу".

"Но в то же время, если местные и иностранные инвесторы проявят интерес, их определенное долевое участие также возможно. Если будет, хорошо, не будет – тоже. Мы все равно это сделаем. Считаю, что эта отрасль хоть и капиталоемкая, но прибыльная. Особенно сегодня, когда цены на драгоценные металлы на мировых рынках довольно высокие и, вероятно, останутся плюс-минус на том же уровне. Поэтому она и капиталоемкая, и прибыльная. Так что наше послание местным и иностранным инвесторам таково: двери открыты. Программа будет опубликована, там перечисляется весь объем работ. С ней сможет ознакомиться каждый. Если вызовет интерес, то мы сможем привлечь и иностранных инвесторов", - сказал глава государства.

По его словам в итоге будет создано новое мощное промышленное направление.

"Будет создано более пяти тысяч, а может и больше, новых рабочих мест. Развитие освобожденных от оккупации Карабаха и Восточного Зангезура, повышение занятости там будут идти более высокими темпами. В бюджет страны будут поступать большие средства в виде налогов, возникнет мощный экспортный потенциал. Возможно, сейчас еще рано об этом говорить. Но ожидаемый ежегодный положительный финансовый эффект должен составить более миллиарда манатов. Я не хочу называть окончательную цифру. Но это проекты, которые можно измерять миллиардами манатов".