Ильхам Алиев: Мы сможем на 100 процентов обеспечить себя продовольственной продукцией

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ "Минувший год был "Годом сельского хозяйства". Очень рад, что в "Год сельского хозяйства" рост в сельском хозяйстве составил 6,6 процента. Это – прекрасный показатель, развитие ненефтяного сектора. Реформы, проводимые в области сельского хозяйства, обусловливают такое положение. Эти реформы должны углубляться. В этом случае мы сможем полностью, то есть на 100 процентов обеспечить себя продовольственной продукцией, а местный компонент в ее составе может еще больше увеличиться. Наша задача - на 100 процентов обеспечить себя продовольственной продукцией. Это и есть продовольственная безопасность".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе заседания Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в 2015 году и предстоящим задачам.

"Нам необходимо повысить экспортную способность. Так как в будущем нашей основной экспортной продукцией, помимо нефти и газа, будет сельскохозяйственная продукция. В особенности, если учесть, что мы имеем выход на традиционные рынки, нам необходимо искать новые рынки. Основной рынок для нашей сельскохозяйственной продукции – это Россия. В России сейчас есть еще больший спрос на нашу продукцию. Мы должны обеспечить этот спрос и выйти на российский рынок с еще большим объемом продукции. В то же время, в Казахстане построен современный логистический центр, он, можно сказать, готов. В ближайшее время мы начнем экспортировать нашу продовольственную продукцию и в Казахстан. Нашей продукцией интересуются страны Ближнего Востока. Этот вопрос обсуждается во время визитов, и мы должны выйти и на эти рынки, так как наша качественная продукция вызывает большой интерес. Для нас же основной вопрос – выйти на традиционные рынки с еще большим объемом и поставлять продукцию на новые рынки", - заявил президент.

"Если учесть, что в минувшем году были предприняты очень серьезные шаги в связи с мелиорационными работами, то мы должны включить в оборот непригодные земли, и в оборот будут включены тысячи, десятки тысяч гектаров земель. На этих землях уже обеспечиваются оросительные работы, и мы должны повысить урожайность, увеличить посевные площади. Таким образом, уверен, что мы и в этом году сможем добиться большого роста в сельском хозяйстве", - добавил президент И. Алиев.