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    ​Глава минпромторга России в скором времени посетит Азербайджан

    Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе официального визита в Азербайджан

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в скором времени посетит с визитом Азербайджан.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе официального визита в Азербайджан.

    "В наших экономических отношениях все идет по восходящей, несмотря на международную конъюнктуру. Работает межправительственная комиссия, ожидается визит в Азербайджан министра промышленности и торговли Дениса Мантурова", - подчеркнул министр.

    "Рады росту поставок в РФ азербайджанской сельскохозяйственной продукции", - отметил Лавров.

    Глава МИД РФ также выразил признательность азербайджанской стороне за решения, которые позволяют увеличить международные перевозки российских грузовых компаний.

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