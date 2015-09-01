​Глава минпромторга России в скором времени посетит Азербайджан

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в скором времени посетит с визитом Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе официального визита в Азербайджан.

"В наших экономических отношениях все идет по восходящей, несмотря на международную конъюнктуру. Работает межправительственная комиссия, ожидается визит в Азербайджан министра промышленности и торговли Дениса Мантурова", - подчеркнул министр.

"Рады росту поставок в РФ азербайджанской сельскохозяйственной продукции", - отметил Лавров.

Глава МИД РФ также выразил признательность азербайджанской стороне за решения, которые позволяют увеличить международные перевозки российских грузовых компаний.