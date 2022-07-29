Глава AzerGold провел заключительную встречу с победителем конкурса "Yüksəliş"

Председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов в рамках менторской программы первого конкурса "Yüksəliş" провел заключительную встречу с одним из победителей проекта Назимом Новрузовым.

Председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов в рамках менторской программы первого конкурса "Yüksəliş" провел заключительную встречу с одним из победителей проекта Назимом Новрузовым.

Report сообщает об этом со ссылкой на акционерное общество.

По информации, на встрече были проанализированы работы, проведенные на основе 11-месячного плана индивидуального развития, подробно обсуждены результаты плана деятельности.

З.Ибрагимов поздравил Н.Новрузова с успешным завершением менторской программы и выразил удовлетворение взаимовыгодным сотрудничеством. Председатель отметил, что он, как один из руководителей проекта, и впредь будет тесно сотрудничать с победителем конкурса, делиться своим опытом, поможет в раскрытии потенциала, пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, что цель конкурса "Yüksəliş", учрежденного распоряжением главы государства 26 июля 2019 года - выявить и поддержать перспективных руководителей с высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими качествами, а также внедрить современные подходы в развитие управленческого механизма на фоне стремительно меняющихся условий и создать резервную базу кадров страны.