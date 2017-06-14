Этилен-полиэтиленовый завод приостановят на капитальный ремонт

© Report.az

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В августе этилен-полиэтиленовый завод ПО "Азерикимья" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) будет остановлен сроком на 40 дней на капитальный ремонт.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам директор завода Октай Нифталиев: “Завод закрывался на ремонт, как правило, сроком на один месяц. В этом году нас ждет очень большой объем ремонтных работ. Они связаны по большей части с автоматизацией. Предстоит автоматизация турбинных компрессоров, замена сосудов ректификационных колонн на современные. Ремонтные работы будут проводиться с участием различных компаний”.

По его словам, работы будут продолжаться с 10 августа по 20 сентября.

Директор завода отметил, что в рамках реконструкции этилен-полиэтиленового завода земляные работы близятся к завершению, а реконструкцию планируется завершить в течение 3-х лет: "Основной целью реконструкции является повышение эффективности производства. Полипропиленовое предприятие SOCAR Polymer необходимо снабжать 150 тыс. тонн пропилена в год”.

Он также сообщил, в настоящее время на заводе производится 105 тыс. тонн полиэтилена в год.

"После того как "Азерикимья" вошло в структуру SOCAR в 2010 году, построены несколько установок. Ввод их в эксплуатацию, работы по модернизации повлияли на рост производства. Если в 2007-2008 годах производилось 60 тыс. тонн полиэтилена, сейчас это 105 тыс. И в этом году нашей целью является производство полиэтилена в этом объеме. Работы идут по графику. Надеюсь, к концу года мы достигнем цели”, - отметил О. Нифталиев.