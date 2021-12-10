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Эльшад Нуриев: В промышленные зоны инвестировано более 6,2 млрд манатов

Эльшад Нуриев: В промышленные зоны инвестировано более 6,2 млрд манатов В промышленных зонах получили статус резидента 89 субъектов предпринимательства, 55 из них уже начали свою деятельность. На сегодняшний день субъектами предпринимательства в промышленные зоны инвестировано более 6,2 млрд манатов и создано до 9 500 рабочих
Промышленность
10 декабря 2021 г. 12:06
Эльшад Нуриев: В промышленные зоны инвестировано более 6,2 млрд манатов

В промышленных зонах получили статус резидента 89 субъектов предпринимательства, из которых 55 приступили к непосредственной деятельности. На сегодняшний день субъектами предпринимательства в промышленные зоны инвестировано более 6,2 млрд манатов и создано до 9 500 рабочих мест.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности председателя Агентства по развитию экономических зон Эльшад Нуриев на пресс-конференции.

По его словам, на следующем этапе по существующим проектам в промышленные зоны планируется дополнительно инвестировать 0,4 млрд. манатов и создать около 2 тыс. рабочих мест: "В промышленных зонах произведено продукции на 5 млрд манатов, из которых экспортировано товаров на 1,4 млрд манатов, то есть около 27%".

Э. Нуриев сообщил, что в Сумгайытский химико-промышленный парк резидентами инвестировано 3 млрд долларов США, работой обеспечено около 5 700 человек: "По текущим проектам планируется инвестировать дополнительно 312 млн манатов, открыть 1300 рабочих мест. В целом резидентами Сумгайытского химико-промышленного парка на сегодняшний день реализовано товаров на 3,9 млрд манатов, из них 1,3 млрд манатов, или около 33% приходится на экспорт. За 9 месяцев 2021 года удельный вес Сумгайытского химико-промышленного парка в ненефтяном секторе промышленности страны составил 13,4 % (892 млн манатов), в экспорте продукции ненефтяной промышленности - 27,5% (541 млн манатов)".

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Версия на английском языке Elshad Nuriyev: Over AZN 6.2B was invested in industrial zones 
Версия на азербайджанском языке Elşad Nuriyev: "Sənaye zonalarına 6,2 mlrd manatdan çox investisiya yatırılıb"

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