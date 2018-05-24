Доходы компании, занимающейся добычей золота в Азербайджане, снизились

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Доходы британской компании Anglo-Asian Mining Plc, занимающейся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, сократились на 9% и составили 71,8 млн долларов в прошлом году.

Как сообщает Report, об этом говорится отчете компании по итогам деятельности за 2017 год.

Прибыль компании до уплаты налогов сократилась на 16%, до 5,7 млн долларов.

Чистый долг компании на 31 декабря 2017 года составил 18,1 млн долларов. В 2016 году аналогичный показатель был равен 34,6 млн долларов.

В 2017 году объемы добычи компании в Гедабеке сократились на 1,2%, составив 71 461 унцию в золотом эквиваленте.

За отчетный период компания добыла 59 617 унций золота, 1 991 тонн меди, 172 853 унции серебра. Добыча золота снизилась на 8,8%, меди возросла на 2,6%, серебра - 4,7%.

Компанией проданы золотые слитки на 43 496 унций по 1 265 долларов за унцию. В 2016 году проданы золотые слитки на 53 281 унцию, стоимость составила 1 253 доллара за унцию.

В 2018 году объем добычи с гедабекских месторождений прогнозируется в объеме 78-84 тыс. унций в золотом эквиваленте. Прогноз на этот год превышает объемы прошлогодней добычи на 13%. В этом году добыча золота прогнозируется в объеме 64-70 тыс. унций, меди – 2 100-2 300 тонн.

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на Гедабекском месторождении началась в 2009 году.