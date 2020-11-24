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Британская компания обновила прогноз по добыче золота в Азербайджане

Британская компания обновила прогноз по добыче золота в Азербайджане Прогноз по добыче в 2020 финансовом году определен в пределах 68-72 тыс. унций в золотом эквиваленте
Промышленность
24 ноября 2020 г. 14:55
Британская компания обновила прогноз по добыче золота в Азербайджане

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, обновила свой прогноз по контрактной территории "Гедабек".

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что прогноз по добыче в 2020 финансовом году определен в пределах 68-72 тыс. унций в золотом эквиваленте. Тогда как в предыдущем, октябрьском прогнозе компании, этот показатель варьировал в пределах 75-80 тыс. унций.

Согласно ожиданиям компании, в 2020 году объем продаж достигнет 100 млн долларов США.

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в Азербайджане в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на месторождении "Гедабек" началась в 2009 году.

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Версия на английском языке Anglo Asian Mining increases its forecast for gold production in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniya şirkəti Azərbaycanda qızıl hasilatı proqnozunu dəqiqləşdirdi

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