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"Азерпамбыг" в 4 раза увеличил доходы от экспорта хлопка

"Азерпамбыг" в 4 раза увеличил доходы от экспорта хлопка В январе-июле 2021 года "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг" экспортировал продукции на 55 млн долларов США
Промышленность
31 августа 2021 г. 19:02
Азерпамбыг в 4 раза увеличил доходы от экспорта хлопка

В январе-июле 2021 года "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг" экспортировал продукции на 55 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года компания увеличила поставки в другие страны в 4,1 раза.

Отметим, что созданный в 2018 году "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг" является дочерним предприятием "Азербайджанской промышленной корпорации". Компания занимается производством, заготовкой и переработкой хлопка, а также продажей готовой продукции.

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Версия на английском языке Azerpambig quadruples export revenues 
Версия на азербайджанском языке “Azərpambıq” ixrac gəlirlərini 4 dəfədən çox artırıb

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