AzerGold: В ближайшие годы планируется ввод в эксплуатацию новых рудников

ЗАО AzerGold в течение 5 лет проводил интенсивные разведочные и исследовательские работы в направлении увеличения запасов, ввода в эксплуатацию новых рудников.

ЗАО AzerGold в течение 5 лет проводил интенсивные разведочные и исследовательские работы в направлении увеличения запасов, ввода в эксплуатацию новых рудников.

Как сообщает Report, за этот период было выполнено более 176 тыс. метров буровых работ.

По информации, в результате исследований ресурсы цветных металлов на подготовленных к эксплуатации месторождениях, согласно принятым международным стандартам, увеличились в целом в 24 раза. В результате активной геологоразведочной работы, проводимой у Човдарского рудника, со стороны AzerGold были открыты группа месторождений "Агйохуш" и месторождение "Марах". С сентября прошлого года началась добыча на "Агйохуш-1".

ЗАО на данный момент выполняет геологоразведочные работы на группе месторождений "Човдар", включая месторождения "Агйохуш" и "Марах", а также на месторождениях "Кохнемеден", "Гёйдаг" (Нахчыванская Автономная Республика) и Дашкесанском железорудном месторождении.

В ближайшие годы планируется ввод в эксплуатацию новых рудников. Это, в свою очередь, позволит создать сотни новых рабочих мест в стране, особенно в регионах, привлечь в ненефтяной сектор экономики страны миллиарды манатов.