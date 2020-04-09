​AzerGold продолжает бесперебойную добычу

ЗАО AzerGold осуществляет добычу в соответствии с требованиями и рекомендациями оперативного штаба при Кабмине.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь ЗАО AzerGold Ариз Тарвердиев в ответ на вопрос о том, как регулируется добыча и экспортная деятельность в период ограничений в связи с пандемией.

"Как известно, по решению оперативного штаба при Кабинете министров в условиях карантинного режиме продолжают функционировать некоторые объекты государственного значения и жизнеобеспечения, а также некоторые специальные учреждения. AzerGold также входит в этот список и ведет добычу в соответствии с требованиями и рекомендациями оперативного штаба".

Он отметил, что AzerGold, который работает с прибылью с начала добычи, успешно продолжает свою деятельность и в текущем году: "Объемы добычи и продажи перевыполнены в предыдущие месяцы. Поэтому у нас достаточно ресурсов для продолжения добычи и других видов деятельности даже в период ограничений на регулярные рейсы и отсутствия экспорта".