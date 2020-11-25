AzerGold принес экономике страны более 527 млн манатов

Последние 9 месяцев текущего года золото занимает второе место в списке ненефтяных экспортных продуктов страны

ЗАО AzerGold, успешно представляющее горнодобывающий сектор в экономике страны, продолжает значительные достижения в направлении изучения месторождений цветных и черных металлов, геологоразведки, добычи и экспорта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Так, в результате экспортных операций, осуществленных в течение последних трех лет, реализовано более 213,4 тысяч унций золота и 372,7 тысяч унций серебра, что привлекло в экономику страны более 527,3 миллиона манатов. 39,3 миллиона манатов из этой суммы выплачено в форме налогов и социальных выплат в государственный бюджет (33,7 миллионов манат в форме налогов, 5,6 миллионов манат в форме выплат в Государственный Фонд Социальной Защиты).

В результате эффективной деятельности ЗАО на протяжении этих лет сформирована нераспределенная прибыль в размере 35 миллионов манат, 15 миллионов из которых направлено на увеличение уставного

капитала компании. Нужно отметить, что данные экономические показатели – результат эксплуатации первой фазы только одного золоторудного месторождения "Човдар" в Дашкесанском районе. В данный момент ЗАО осуществляет интенсивную работу в направлении запуска новых месторождений. Так, в ближайшие дни компания планирует начать добычу на месторождении "Агйохуш" (Дашкесанкий р-н), в следующем году планируется запуск в эксплуатацию месторождения "Мярях" (Дашкесанкий р-н), в 2022-ом году месторождения "Тулаллар" и сульфидной фазы месторождения "Човдар" (Дашкесанский р-н).

Кроме того, оптимизация проекта по вводу в эксплуатацию одного из крупнейших месторождений Европы – полиметаллического месторождения Филизчай (Балакенский р-н), позволяет сдвинуть дату начала работ на этом месторождении с ранее планируемого 2027-го года на 2025-ый. Наряду с этим, в 2026-ом году планируется ввод в эксплуатацию медных месторождений "Гарадаг", "Хархар" и "Джаирчай" (Шамкирский и Гедабейские р-ны), а в 2027-ом году планируется начать добычу на другом полиметаллическом месторождении в Балакенском районе – месторождении "Мазымчай". График поочередного запуска проектов составлен на основе результатов первичной оценки. Итоги следующего этапа исследований и анализов не исключают возможности более раннего ввода в эксплуатацию некоторых месторождений.

Отметим, что последние 9 месяцев текущего года золото занимает второе место в списке ненефтяных экспортных продуктов страны. Ввод в эксплуатацию перечисленных выше новых месторождений золота и других цветных металлов еще больше увеличит вклад горнодобывающего сектора в экономический рост страны.