AzerGold назвал стратегические цели до 2038 года

ЗАО AzerGold планирует создать до 2032 года дополнительно 13 тыс. новых рабочих мест.

ЗАО AzerGold планирует создать до 2032 года дополнительно 13 тыс. новых рабочих мест.

Как сообщает Report, об этом на мероприятии на тему "Текущие проблемы в горнодобывающем секторе, реформы и перспективы развития" в Баку заявил председатель правления акционерного общества Закир Ибрагимов.

"В соответствии с обновленной стратегией AzerGold в текущем году мы стремимся стать одной из крупнейших компаний и работодателей ненефтяной промышленности с годовым оборотом в 1 млрд долларов США в результате эксплуатации 6 золотых, 1 полиметаллического, 3 медных и одного железорудного месторождений, включая сульфидную стадию разработки золоторудного месторождения "Човдар" до 2038 года. Ожидается, что количество новых рабочих мест к 2032 году достигнет 13 тыс. человек", - сказал З.Ибрагимов.

По его словам, совокупные доходы компании в 2020-2035 годах планируется довести до 18,5 млрд манатов.

"Наряду с этим планируется внесение вклада в совокупный ВВП страны на сумму 24,5 млрд манатов, уплата налогов в размере 1,7 млрд манатов. В процессе реализации намеченных стратегических планов преследуются цели устранения зависимости от государственного бюджета. Общество уже полностью устранило зависимость от бюджета в рамках реализации золотодобывающих проектов", - отметил он.