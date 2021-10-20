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AzerGold начал предварительную разведку на месторождении в Кяльбаджаре

AzerGold начал предварительную разведку на месторождении в Кяльбаджаре ЗАО AzerGold начало предварительные поисково-разведочные работы на месторождении "Тутхун", расположенном в Кяльбаджаре.
Промышленность
20 октября 2021 г. 11:04
AzerGold начал предварительную разведку на месторождении в Кяльбаджаре

ЗАО AzerGold начало предварительные поисково-разведочные работы на месторождении "Тутхун", расположенном в Кяльбаджаре.

Об этом Report сообщил заведующий сектором по работе с прессой AzerGold Ариз Тарвердиев.

По его словам, месторождение "Тутхун" находится на территории Кяльбаджарского района, в бассейне реки Тутхун, правого притока Тертерчай: "Предположительно, здесь имеются запасы золота, серебра и меди. Участок был открыт в 1958 году".

Он отметил, что в соответствии с поисково-разведочной программой ЗАО AzerGold на начальном этапе проводятся камеральная оценка и дистанционные исследования: "Параллельно с гиперспектральной съемкой через спутник, проводятся предварительные оценочные работы по сбору, систематизации, оцифровке архивных геологических материалов. С апреля следующего года планируется проведение широкомасштабных разведывательных работ".

AzerGold был создан в 2016 году распоряжением президента Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года.

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Версия на английском языке AzerGold starts preliminary exploration at Azerbaijan’s Kalbajar field
Версия на азербайджанском языке “AzerGold” Kəlbəcərdə yerləşən sahədə ilkin axtarış-kəşfiyyat işlərinə başlayıb

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