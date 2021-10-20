AzerGold начал предварительную разведку на месторождении в Кяльбаджаре

ЗАО AzerGold начало предварительные поисково-разведочные работы на месторождении "Тутхун", расположенном в Кяльбаджаре.

ЗАО AzerGold начало предварительные поисково-разведочные работы на месторождении "Тутхун", расположенном в Кяльбаджаре.

Об этом Report сообщил заведующий сектором по работе с прессой AzerGold Ариз Тарвердиев.

По его словам, месторождение "Тутхун" находится на территории Кяльбаджарского района, в бассейне реки Тутхун, правого притока Тертерчай: "Предположительно, здесь имеются запасы золота, серебра и меди. Участок был открыт в 1958 году".

Он отметил, что в соответствии с поисково-разведочной программой ЗАО AzerGold на начальном этапе проводятся камеральная оценка и дистанционные исследования: "Параллельно с гиперспектральной съемкой через спутник, проводятся предварительные оценочные работы по сбору, систематизации, оцифровке архивных геологических материалов. С апреля следующего года планируется проведение широкомасштабных разведывательных работ".

AzerGold был создан в 2016 году распоряжением президента Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года.