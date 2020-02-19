​Азербайджан увеличил производство метанола на 42%

В январе Азербайджан экспортировал метанол (метиловый спирт) на 42,8 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в сравнении с 2019 годом объем производства увеличился на 42%.

Производство метанола осуществляется на метаноловом заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Гарадагском районе.

Метаноловый завод сдан в эксплуатацию в 2013 году, передан под управление ООО SOCAR Methanol с 2016 года, а с августа 2017 года стал собственностью компании. Максимальная производительность завода составляет 650-700 тысяч тонн метанола в год.