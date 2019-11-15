​Азербайджан может увеличить доходы от экспорта золота - МНЕНИЕ

С апреля 2017 года по 1 ноября 2019 года Азербайджан экспортировал 154 523 унции золота и 252 746 унций серебра. Доходы от экспортных операций в общей сложности превысили 350 млн манатов (примерно 265 млн долларов).

Об этом сообщили Report в AzerGold.

Отмечено, что за 10 месяцев 2019 года с месторождения "Човдар" добыто 46 460 унций золота и 85 209 унций серебра. В 2020 году от продажи 55 000 унций золота и 99 359 унций серебра планируется получить свыше 75 млн долларов (приблизительная цена золота - 1350 долларов за унцию, серебра - 16 долларов за унцию).

В AzerGold отметили, что месторождение "Филизчай" является одним из крупнейших в Европе по своим запасам и входит в первую десятку полиметаллических месторождений в мире: "Запасы месторождения рассчитаны на основе международных стандартов NI43-101. Подготовлен документ предварительной экономической оценки, показатели положительные. К концу этого года на основе заключения зарубежных экспертов будут начаты исследовательские работы для выявления и утверждения новых запасов в целях повышения экономической рентабельности проекта. В 2025 году планируется приступить к добыче, срок эксплуатации месторождения рассчитан на 27 лет.

С февраля 2019 года AzerGold выпускает золотые и серебряные монеты и золотые слитки в трех различных дизайнах, отражающих национальную культуру, историю и искусство. В настоящее время слитки и монеты реализуются в 12 различных торговых точках столицы. Изделия 999,9 пробы изготавливаются из добытого на месторождении "Човдар" металла с использованием передовых технологий всемирно известной швейцарской компанией Argor Heraeus. Монеты и слитки имеют соответствующие сертификаты качества, гарантирующие, что продукт изготовлен по самым высоким стандартам. В будущем также планируется разнообразить дизайн и ассортимент подобных изделий.

AzerGold проводит успешную разведку новых месторождений цветных металлов. С начала этого года до настоящего времени пробурено 290 скважин с фактической глубиной более 41 621 метра на месторождениях "Човдар", "Агйохуш", "Марах", "Тюлаллар" и "Ортакенд".

На месторождении "Човдар" в настоящее время ведется эксплуатация оксидной фазы и разведка сульфидной фазы. Ведутся работы для обеспечения добычи из глубоких слоев в 2024 году, готовятся документы по технико-экономическому обоснованию и оценке воздействия на окружающую среду. Геологоразведочные работы на участках "Агйохуш" и "Марах" вблизи Човдарского рудника подходят к концу, начало добычи здесь планируется в 2021 году. Добыча на участке "Тюлаллар" в Гёйгёльском районе ожидается в 2022 году. Геофизические исследования на участках "Кюрекчай" и "Кяпяз" будут проводиться в рамках разведовательной программы на 2020 год. Исходные геологические данные по участкам Дагкесемен в Газахском районе и Гёйдаг в Нахчыванской АР собираются и обрабатываются.

Международная консалтинговая фирма оценивает потенциал месторождения Тюлаллар в 500 тыс. унций золота. Потенциальные ресурсы месторождения "Агйохуш" оцениваются примерно в 100 тыс. унций золота. Однако чтобы расценивать этот потенциал в качестве извлекаемых запасов, необходимо проводить анализы, проектирование и другие необходимые работы, и эти работы проводятся в соответствии с графиком.

Какие изменения наблюдаются в ценах на золото на мировых рынках?

Директор департамента портфельного управления инвестиционной компании BTB Capital Нариман Ягубов рассказал Report, что в ценах на золото наблюдается временный спад:

Директор департамента портфельного управления инвестиционной компании BTB Capital Нариман Ягубов "К середине следующего года стоимость унции золота может вырасти до 1600-1700 долларов".

"Цены на золото на международных рынках варьируются в зависимости от геополитической ситуации. В течение последних 7-8 месяцев на мировых рынках отмечалась тенденция роста, которая поддерживалась вопросами Brexit, импичментом президента США, а также ожидаемым финансовым кризисом в США. В результате люди перешли от рисковых активов, то есть акций, высокодоходных облигаций, к менее рискованным, в том числе к золоту. С другой стороны, показатели доходности государственных облигаций в европейских и других развитых странах мира отрицательные. Даже 30-летние облигации в Германии имеют отрицательную доходность. Хотя золото не приносит доход, на него не тратятся средства, как на рисковые активы. То есть если при покупке активов с отрицательной доходностью инвесторы тратят из своих средств, но в случае с покупкой золота нет. Поэтому крупные инвесторы и банки направляют часть своих средств на золото. По перечисленным причинам цены на золото и серебро на мировых рынках долгое время росли. Однако нормализация ситуации на международной арене, в том числе по Brexit, в отношениях США и Китая, вернула доверие инвесторов к рисковым активам, и они стали постепенно отходить от золота. Поэтому наблюдается временное, как я полагаю, снижение цен на золото. В ближайшее время цены на золото продолжат расти. К середине следующего года цена одной унции золота может вырасти до 1600-1700 долларов. Конечно, рост цен приведет к повышению доходов Азербайджана от экспорта золота".

По словам советника наблюдательного совета инвестиционной компании Unicapital Тахира Гарибова, золото может подорожать в случае ухудшения ситуации в мировой экономике.

Советник наблюдательного совета инвестиционной компании Unicapital Тахир Гарибов "Тенденция роста цен может продолжиться в ближайшие годы".

"Мировые цены на золото в то же время являются индикатором настроений на финансовых рынках. Цены и спрос на золото в последнее время выросли, так как оно является своего рода гарантом безопасности в периоды кризисов".

Это доказывает и график отношение цен на золото к индексу S&P500:

Ослабление мировой экономики станет одним из факторов, поддерживающих цены на золото в следующем году. Инвесторы переведут часть своего капитала в безопасные и защищенные активы, одним из которых и является золото. Поэтому тенденция роста цен может продолжиться в ближайшие годы.

Однако, если торговый спор между США и Китаем будет разрешен положительно, золото может потерять свою актуальность, а инвесторы вновь обратятся к менее защищенным активам.