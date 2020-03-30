Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса

Предприятия автомобильной промышленности Китая на фоне улучшения эпидемиологической ситуации смогли возобновить производство на 97%, однако столкнулись с проблемой слабого спроса.



Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции в понедельник заместитель министра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь.

"Благодаря совместным усилиям всех сторон, с 19 февраля по настоящее время общий показатель использования производственных мощностей предприятий автомобильной промышленности увеличился с примерно% до%, а коэффициент возврата сотрудников на рабочие места вырос примерно с% до%", - заявил Синь Гобинь.По его словам, в целом, производительность уже достигла уровня аналогичного периода прошлого года.Вместе с тем он отметил, что автомобильная промышленность по-прежнему сталкивается с большими трудностями, в частности с проблемой слабого потребительского спроса. Замминистра указал, что в настоящий момент темпы возобновления производства и работы предприятий относительно высоки, но из-за недостаточного рыночного спроса складские запасы предприятий будут увеличиваться, что в последующем может вынудить некоторые компании снизить производительность