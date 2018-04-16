Anglo-Asian Mining Plc. снизила долги на 43%

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Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Британская компания Anglo-Asian Mining Plc, занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, увеличила объемы добычи золота на месторождении "Гедабек" в январе-марте этого года на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежеквартальный отчет компании.

По данным, в первом квартале 2018 года компания добыла 18 307 унций золота. Этот показатель составил 14 577 унций в первом квартале 2017 года.

Компания также увеличила объемы продаж. Так, за отчетный период Anglo-Asian Mining Plc. продано золотых слитков весом 14 956 унций по цене 1 328 долларов за унцию. Год назад продано 8 283 унции по цене 1 220 долларов за унцию.

За этот период компания сократила производства и экспорт меди. В первые три месяца года компанией добыто 255 тонн меди, в то время как за тот же период прошлого года этот показатель составлял 606 тонн. Помимо этого, годом ранее Anglo-Asian Mining Plc. продала 2 230 тонн меди на сумму 4,2 млн долларов, сейчас же продано 608 тонн меди на 1,7 млн долларов.

Компания увеличила добычу серебра с 39 369 до 40 583 унций.

Кроме того, в январе-марте Anglo-Asian Mining Plc. снизил долги на 43%, с 18,3 млн до 10,4 млн долларов. Генеральный исполнительный директор компании Реза Вазири отметил, что в январе-марте 2018 года долг сократился на 7,9 млн долларов. В марте 2017 года этот показатель составлял 33,1 млн долларов, отметил он.

Отметим, что ранее Р.Вазири увеличил свою долю в компании на 5,4% - до 42,18%.