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Змея укусила подростка в Гейчае

​Змея укусила подростка в Гейчае

Жителя одного из сел Гейчайского района, 15-летнего Чингиза Мусаева укусила змея.

Об этом передает ширванское бюро Report.

Сообщается, что Мусаев был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. 

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