Змея укусила подростка в Гейчае

​Змея укусила подростка в Гейчае

2 мая, 2019 01:44

https://report.az/storage/news/9093ab17de74fc2e9ad43f7a5dfe28a7/1a785be7-976a-4b18-b35d-bfc3e98e69a0_292.jpg Жителя одного из сел Гейчайского района, 15-летнего Чингиза Мусаева укусила змея. Об этом передает ширванское бюро Report. Сообщается, что Мусаев был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

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