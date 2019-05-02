​Змея укусила подростка в Гейчае

Жителя одного из сел Гейчайского района, 15-летнего Чингиза Мусаева укусила змея.
Об этом передает ширванское бюро Report.
Сообщается, что Мусаев был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Жителя одного из сел Гейчайского района, 15-летнего Чингиза Мусаева укусила змея.
Об этом передает ширванское бюро Report.
Сообщается, что Мусаев был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Эта новость также доступна на других языках:
News DepartmentАвтор новости