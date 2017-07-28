В Билясуваре 9-летний мальчик застрелил 7-летнюю девочку - ОБНОВЛЕНО

Билясувар. 28 июля. REPORT.AZ/ Стало известно имя убитой в результате выстрела в Билясуварском районе.

Как сообщает аранское бюро Report, это Сабина Эльшан гызы Гасымова 2010 г.р. Ее убил родственник Бахтияр Рафиг оглу Гёзалов 2008 г.р. выстрелом из охотничьего ружья.

Сообщается, что инцидент произошел по неосторожности.

**11:10

В Билясуварском районе произошла стрельба.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Гюнешли.

Так, житель этого села был убит родственником выстрелом из огнестрельного оружия.

По факту ведется расследование.