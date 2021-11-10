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Жителя Баку убили из-за оскорблений в Tik-Tok

Жителя Баку убили из-за оскорблений в Tik-Tok 9 ноября в Низаминскую районную прокуратуру города Баку поступила информация о том, что получивший ножевое ранение житель города Натиг Рамазанов 1991 г.р. скончался по дороге в больницу.
Происшествия
10 ноября 2021 г. 10:19
Жителя Баку убили из-за оскорблений в Tik-Tok

9 ноября в Низаминскую районную прокуратуру города Баку поступила информация о том, что получивший ножевое ранение житель города Натиг Рамазанов 1991 г.р. скончался по дороге в больницу.

Как сообщили Report в прокуратуре района, в ходе разбирательств был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого житель столицы Али Мусаев 1982 г.р.

По предварительным данным, А.Мусаев назначил встречу Н.Рамазанову для выяснения отношений из-за его непристойных высказываний в социальной сети "Tik-Tok".

Во время ссоры, которая произошла между ними на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе столицы, Мусаев нанес Рамазанову удар ножом в верхнюю часть правого бедра, в результате чего последний скончался по дороге в больницу.

По факту прокуратурой Низаминского района возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК АР.

По делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 30 yaşlı şəxs “Tik-Tok”da yazdığı nalayiq ifadələrə görə qətlə yetirilib

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