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    Житель Товуза угнал автомобиль земляка

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Житель Товуза угнал автомобиль земляка. 

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 3 января в селе Абулбейли был угнан автомобиль марки Mercedes местного жителя Габиля Байрамова. 

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Товузского района, вместе с угнанным автомобилем, на территории Гедабекского района был задержан подозреваемый в угоне житель села Абулбейли, ранее судимый Эльнур Мехтиев.  

    Отделение полиции Товузского района ведет расследование. 

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