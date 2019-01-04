Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Житель Товуза угнал автомобиль земляка.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 3 января в селе Абулбейли был угнан автомобиль марки Mercedes местного жителя Габиля Байрамова.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Товузского района, вместе с угнанным автомобилем, на территории Гедабекского района был задержан подозреваемый в угоне житель села Абулбейли, ранее судимый Эльнур Мехтиев.

Отделение полиции Товузского района ведет расследование.