​Житель Сальяна воровал деньги с банковского счета отца

Задержан мужчина, укравший деньги с банковских счетов в Сальяне.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Так, обратившаяся в отделение полиции Сальянского района жительница района Т.Аббасова сообщила, что с ее банковского счета были сняты и украдены 176 манатов.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в совершении кражи житель села Гарабаглы Р.Залыев.

Проведенные в отношении него мероприятия было установлено, что с июля 2018 года по 9 сентября этого года он снимал и крал с банковского счета отца 1300 манатов.