Жительница Баку продала новорожденного ребенка своей сестры за 350 манатов

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане 10-дневный младенец был продан за 350 манатов.

Как сообщат Report, 2 месяца назад житель Хачмазского района М.З обратился в полицию с заявлением о том, что находившаяся в гражданском браке с его 21-летним сыном Г. жительница Баку 22-летняя Л.Х. в октябре 2017 года вышла из дома и не вернулась.

Сотрудники полиции нашли Л.Х. на территории Абшеронского района. Выяснилось, что Л.Х. поругалась с проживавшим в гражданском браке с ней Г. и ушла из дома к своей сестре. В августе этого года в одной из столичных больниц она родила девочку. Через 10 дней сестра Л.Х. продала ее младенца 35-летней жительнице Гянджи за 350 манатов.

Следствие по данному факту продолжается.