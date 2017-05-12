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    Житель Кюрдамира упал с крыши дома и тяжело пострадал

    Пострадавший доставлен в Баку

    Кюрдамир. 12 мая. REPORT.AZ/ В селе Союдлар Кюрдамирского района произошел несчастный случай.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел вчера в районе 17:30, когда житель села Абил Закир оглу Джафаров 1972 г.р. залез на крышу своего дома, чтобы сменить поврежденную из-за ветра кровлю.

    Упавший с высоты А. Джафаров сразу был доставлен близкими в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

    Пострадавшему, помещенному в травматологическое отделение, была оказана первая медицинская помощь. Из-за тяжелого состояния больной был направлен в одну из больниц города Баку.

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