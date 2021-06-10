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Житель Губы зарубил отца топором

Житель Губы зарубил отца топором В Губинском районе совершено убийство.
Происшествия
10 июня 2021 г. 09:43
Житель Губы зарубил отца топором
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В Губинском районе совершено убийство.

Как сообщает Северное бюро Report, инцидент произошел в селе Софикенд Рустовского сельского административно-территориального округа.

Житель села Раван Садыг оглу Рамазанов, 1996 года рождения, зарубил топором своего отца Садыга Рзагулу оглу Рамазанова, 1970 года рождения.

Сообщается, что инцидент произошел на почве семейного конфликта.

Как сообщили Report в прокуратуре Губинского района, по факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.

Раван Рамазанов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

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Версия на азербайджанском языке Qubada oğul atasını balta ilə öldürüb

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