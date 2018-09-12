Житель Гейгельского района избит коллегой

Гейгель. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Гейгельском районе 48-летнего мужчину избил коллега.

Как сообщает западное бюро Report, происшествие было зарегистрировано в поселке Гянджа.

Так, житель района Акиф Аббасов 1970 г.р. с различными телесными повреждениями был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, его состояние оценивается как средней тяжести. Сообщается, что А.Аббасов был избит коллегой, имя которого пока неизвестно.

По факту ведется расследование.