Житель Гейгельского района избит коллегой

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Гейгель. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Гейгельском районе 48-летнего мужчину избил коллега.
Как сообщает западное бюро Report, происшествие было зарегистрировано в поселке Гянджа.
Так, житель района Акиф Аббасов 1970 г.р. с различными телесными повреждениями был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, его состояние оценивается как средней тяжести. Сообщается, что А.Аббасов был избит коллегой, имя которого пока неизвестно.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости