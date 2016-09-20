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    Житель Барды погиб в результате неосторожного обращения с оружием

    Факт расследуется отделением полиции Бардинского района

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Житель Барды погиб в результате неосторожного обращения с оружием.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован в районном селе Имамгулубейли.

    Отмечается, что местный житель Ширинов Мухтар Джаваншир оглу в результате неосторожного обращения с охотничьим ружьем ранил себя в брюшную полость.

    Пострадавший был доставлен в Бардинскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

    Факт расследуется отделением полиции Бардинского района. 

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