Житель Баку был похищен, за его возвращение потребовали 500 манатов.
Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.
Обратившийся в 25-й отдел полиции Низаминского РУП житель Баку Р.Ш. сообщил, что 3 июля ему на мобильный телефон пришло сообщение о том, что за освобождение его брата требуется заплатить 500 манатов.
В результате незамедлительных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, было установлено, что брат обратившегося был похищен жителем Агстафинского района, ранее судимым Х.Мурадовым и жителем Джебраильского района А.Гасановым. Они были задержаны.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 144 (похищение) УК АР.
Факт расследуется в Низаминском РУП.