Житель Баку был похищен, за его возвращение потребовали 500 манатов

Житель Баку был похищен, за его возвращение потребовали 500 манатов.

Житель Баку был похищен, за его возвращение потребовали 500 манатов.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Обратившийся в 25-й отдел полиции Низаминского РУП житель Баку Р.Ш. сообщил, что 3 июля ему на мобильный телефон пришло сообщение о том, что за освобождение его брата требуется заплатить 500 манатов.

В результате незамедлительных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, было установлено, что брат обратившегося был похищен жителем Агстафинского района, ранее судимым Х.Мурадовым и жителем Джебраильского района А.Гасановым. Они были задержаны.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 144 (похищение) УК АР.

Факт расследуется в Низаминском РУП.