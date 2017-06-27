Житель Агджабеди скончался на операционном столе

Агджабеди. 27 июня. REPORT.AZ/ В Агджабединской районной центральной больнице произошел несчастный случай.

Как сообщает карабахское бюро Report, житель села Гиямеддинли 59-летний Захид Гулиев упал с высоты когда занимался хозяйственными работами на своем дворе.

В результате он сломал ногу и сразу же был доставлен в больницу. Пострадавший был немедленно прооперирован. Однако З. Гулиев в ходе операции скончался.

По словам близких, причиной его смерти стала халатность врача. Так, врачи по ошибке перерезали артериальный сосуд на ноге З. Гулиева, в результате чего он скончался от потери крови.

По факту в Агджабединской районной прокуратуре ведется расследование.