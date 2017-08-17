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    Житель Агдашского района скончался от ножевых ранений, нанесенных ему земляком

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Житель Агдашского района скончался от ножевых ранений, нанесенных ему земляком.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел, инцидент произошел в селе Гарибли.

    Доставленный в больницу с ножевыми ранениями местный житель Сахиб Гасанов скончался в медицинском учреждении.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Агдашского района, был задержан местный житель Джабир Сафханов, подозреваемый в совершении преступления на почве конфликта.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. 

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