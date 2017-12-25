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    Житель Агдаша убит тестем брата - ОБНОВЛЕНО - 2 - ПОДРОБНОСТИ

    © Report

    Агдаш. 25 декабря. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, убивший жителя Агдашского района.

    Как сообщает Report, житель села Ашагы Зейнаддин Дурсун Мугумов ударил односельчанина Бахшали Алиева палкой по голове. Госпитализированный Б. Алиев скончался в больнице.

    В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Агдашского районного отделения полиции, Д. Мугумов был задержан и передан следствию.

    ***11:33

    Стали известны подробности убийства, произошедшего в Агдашском районе.

    Как передает местное бюро Report, спор между родственниками произошел из-за пастбища.

    Убитый Б. Алиев несколько раз выводил свою скотину на пастбище, принадлежащее тестю его брата. Это каждый раз приводило к серьезному спору с владельцем пастбища. В последний раз подобный конфликт завершился смертью Б. Алиева. Совершивший убийство мужчина был задержан правоохранительными органами.

    Расследование по факту продолжается.

    ***10:44

    Житель Агдашского района убит тестем брата.

    Как передает ширванское бюро Report, Алиев Бахшали Магеррам оглу 1966 г.р. на почве семейного конфликта был убит тестем брата с использованием крюка.

    По факту начато расследование.

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