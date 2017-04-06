Житель Агдаша пострадал в результате несчастного случая

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Агдашском районе произошел несчастный случай.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Нехрехалил.

Так, занимаясь работами по хозяйству на своем приусадебном участке, местный житель Анар Юсифов 1987 г.р. воспользовался лагундой. Режущая часть лагунды внезапно сломалась на две части, поранив при этом шею и горло А.Юсифова. Пострадавший сразу же был доставлен родственниками в Агдашскую центральную районную больницу.

Помещенный в отделение реанимации А.Юсифов был сразу же прооперирован.

Как сообщили Report в больнице, состояние больного расценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.