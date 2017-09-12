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    Житель Абшерона ранил ножом соседа

    По факту возбуждено уголовное дело

    Абшерон. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе возникший между соседями спор завершился поножовщиной.

    Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Нефтчиляр.

    Между Сарваном Султан оглу Рашидовым и его соседом Мурадом Ханоглан оглу Халиловым возник спор по пока невыясненной причине. В результате С. Рашидов ранил ножом М. Халилова. Тяжело раненый был госпитализирован.

    С. Рашидов был задержан полицией, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 126.1 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью) УК, ведется расследование.

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