Житель Абшерона ранил ножом соседа

Абшерон. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе возникший между соседями спор завершился поножовщиной.

Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Нефтчиляр.

Между Сарваном Султан оглу Рашидовым и его соседом Мурадом Ханоглан оглу Халиловым возник спор по пока невыясненной причине. В результате С. Рашидов ранил ножом М. Халилова. Тяжело раненый был госпитализирован.

С. Рашидов был задержан полицией, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 126.1 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью) УК, ведется расследование.