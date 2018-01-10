Абшерон. 10 января. REPORT.AZ/ Житель Абшерона подвергся нападению неизвестных лиц, получив при этом ножевые ранения.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в поселке Сарай.

Так, житель поселка Араз Мирзамед оглу Агаев 1992 г.р. подвергся нападению неизвестных лиц. Во время инцидента ему было нанесено несколько ножевых ранений. Пострадавший с множественными тяжелыми ножевыми ранениями был доставлен в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Сообщается, что состояние прооперированного тяжелое. Абшеронское районное управление полиции приступило к оперативно-розыскным мероприятиям по установлению лиц, совершивших нападение с ножом на 26-летнего парня.

По факту ведется расследование.