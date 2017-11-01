Женщина, отравившая дочь: Моя мать хотела отдать малышку приехавшей из Баку женщине

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по делу Гюльнары Сайпуллаевой, обвиняемой в убийстве своей 5-летней дочери, подмешав ей в молоко отравляющее вещество.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой в качестве свидетеля показания дал Сеймур Гюльалиев.

Он заявил, что живет с обвиняемой в одном селе: "Услышав крики, мы вышли на улицу. Моя супруга сказала, что Луизы нет. Ее нашли в доме. Ребенку было плохо, и ее увезли в больницу. Потом я услышал о смерти девочки".

Свидетель С. Гюльалиев сказал, что видел Г. Сайпуллаеву несколько раз.

Затем был допрошен свидетель Зейбулла Алескеров. Он сказал, что пасет стадо в указанном селе и заявил, что там и видел Г. Сайпуллаеву.

Г. Сайпуллаева дала свободные показания. Она сказала, что ее мать не принимала Луизу: "Когда я шла в отцовский дом, мама говорила мне, чтобы я не приводила с собой Луизу".

Г. Сайпуллаева отметила, что в день происшествия увидела, что ее дочь пьет молоко. Женщина поклялась, что не отравляла дочь: "Она выпила яд по ошибке. Я убила бы себя, но не ребенка. Мои отношения с матерью не складывались. Я стала матерью в 16 лет. Моя мать не приняла ребенка и не помогала мне. Она даже хотела отдать малышку приехавшей из Баку женщине".

Суд объявил о завершении следствия.

Очередное заседание суда назначено на 8 ноября.

Отметим, что 14 июня этого года 5-летняя Луиза Сайпуллаева из села Хил Гусарского района была доставлена в больницу мертвой. В результате расследования, проведенного сотрудниками органов полиции и прокуратуры, было установлено, что мать девочки Г. Сайпуллаева умышленно убила ребенка, подмешав ей в молоко отравляющее вещество.

Г. Сайпуллаева была задержана в качестве подозреваемого в совершении преступления лица.