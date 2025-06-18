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Завершился судебный процесс по делу обвиняемого в убийстве матери

Завершился судебный процесс по делу обвиняемого в убийстве матери Завершился судебный процесс по делу обвиняемого в убийстве матери
Происшествия
18 июня 2025 г. 16:45
Завершился судебный процесс по делу обвиняемого в убийстве матери

Завершился судебный процесс по уголовному делу Садига Бейбудлу, обвиняемого в убийстве собственной матери.

Как сообщает Report, приговор был оглашен в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Тельмана Гусейнова.

Суд приговорил Бейбудлу к лишению свободы сроком на 12 лет.

Отметим, что 20-летний житель Ярдымлинского района Садыг Бейбудлу обвинялся в том, что в съемной квартире в поселке Шувелян, где он проживал, нанес ножевое ранение в ногу своей 40-летней матери Замине Бейбудлу, а затем, по версии следствия, причинил ей телесные повреждения, повлекшие смерть.

Также он обвинялся в причинении телесных повреждений 39-летнему знакомому своей матери, Эльвину Аллахвердиеву.

С.Бейбудлу был признан виновным по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.

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