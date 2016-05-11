Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе Yunayted Kredit Bank против Центробанка

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе открытого акционерного общества Yunayted Kredit Bank (ОАО) против Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сарвата Гусейнова было объявлено решение.

Согласно решению, апелляционная жалоба ОАО не была удовлетворена, решение суда первой инстанции оставлено в силе.

Отметим, что Центробанк подал в суд на ОАО Yunayted Kredit Bank. ЦБА выдвинул требование о начале процедуры банкротства. 1-й Бакинский административно-экономический суд удовлетворил иск. Не согласившись с решением, Yunayted Kredit Bank подал апелляционную жалобу.

Напомним, что 25 января этого года решением Правления ЦБА была ликвидирована лицензия ОАО Yunayted Kredit Bank. В банк назначен временный администратор.