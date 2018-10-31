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    Завершилось судебное следствие по уголовному делу Федаи Лачын

    На очередном заседании прокурор попросит наказания для обвиняемых

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении 12 человек, а также певицы Федаи Лачын, обвиняемых в оказании помощи в побеге заключенным в Баку.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова было объявлено о завершении этапа судебного следствия. 

    На очередном заседании прокурор попросит наказания для обвиняемых.

    Судебный процесс отложен до 5 ноября.

    Отметим, что по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по тяжким делам Генпрокуратуры в связи с фактом побега 23 октября прошлого года в Баку заключенных, Федая Мамедова (Федая Лачын) была привлечена к следствию в качестве обвиняемой и решением Насиминского районного суда в ее отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

    Согласно обвинительному акту, семеро признаны в качестве потерпевших - Музаффар Мамедов, Эмиль Сафаров, Рамиль Салимов, Хатам Алиев, Вусал Аббасов, Ровшан Джамалов и Рашад Мамедов.

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