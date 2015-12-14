Завершилось судебное следствие по делу журналиста Рауфа Миргадирова

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу журналиста Рауфа Миргадирова.

Как сообщает Report, процесс под председательством судьи Алисултана Османова прошел за закрытыми дверями.

После процесса адвокат Р.Миргадирова - Фуад Агаев заявил журналистам, что судебное следствие по делу завершилось.

По его словам, судья дал слово прокурору, однако тот попросил время для подготовки. Судья принял его просьбу и предоставил ему время.

Очередной процесс назначен на 16 декабря.

Отметим, что Р.Миргадиров был задержан в апреле прошлого года в Турции, после чего был депортирован в Азербайджан. Он обвиняется по ст. 274 УК (государственная измена).