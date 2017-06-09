Зарезавший жену и детей в Мингячевире в криминальном мире известен по прозвищу "Ласка"

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Мингячевир. 9 июня. REPORT.AZ/ Убивший жену и детей в Мингячевире в криминальном мире известен по прозвищу "Ласка".

Как сообщает ширванское бюро Report, Лазым Ага оглу Гусейнов ранее был дважды судим за убийство и незаконный оборот наркотических средств. В общей сложности он провел в тюрьме 17 лет.

Л.Гусейнов отрезал голову жене и двум малолетним детям.

Допрошиваемый в настоящее время Л.Гусейнов в предварительных показаниях следствию сказал, что совершил преступление на почве ревности.

По факту в Мингячевирской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 (убийство с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.7 (убийство двух или более лиц), 120.2.9 (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника) Уголовного кодекса.