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    Заместитель начальника Хатаинского РУП: "В связи с взрывом на "Радиозаводе" ведется расследование" - ФОТО

    Во время происшествия сгорело почти 100 квадратных метров территории© Report

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ По факту взрыва в Производственном объединении "Завод радиустановок" ("Radioquraşdırma zavodu") ведется расследование.

    Как передает Report, об этом журналистам сообщил заместитель начальника управления полиции, полковник полиции Хатаинского района Фахраддин Алиев.

    По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

    "Предварительной информации пока нет, ведется расследование. Произошел пожар. Причины пожара выясняются. Никто не пострадал. Примерно в здании сгорело 100 кв.м подстанции".

    На завод, в котором произошел взрыв прибыли министр оборонной промышленности Явер Джамалов, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев и глава исполнительной власти Хатаинского района Разим Мамедов. Первоначально был проведен осмотр территории.

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