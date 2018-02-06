Заместитель начальника Хатаинского РУП: "В связи с взрывом на "Радиозаводе" ведется расследование" - ФОТО

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Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ По факту взрыва в Производственном объединении "Завод радиустановок" ("Radioquraşdırma zavodu") ведется расследование.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил заместитель начальника управления полиции, полковник полиции Хатаинского района Фахраддин Алиев.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

"Предварительной информации пока нет, ведется расследование. Произошел пожар. Причины пожара выясняются. Никто не пострадал. Примерно в здании сгорело 100 кв.м подстанции".

На завод, в котором произошел взрыв прибыли министр оборонной промышленности Явер Джамалов, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев и глава исполнительной власти Хатаинского района Разим Мамедов. Первоначально был проведен осмотр территории.