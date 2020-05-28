​Задержаны организаторы собачьих боев в Абшеронском районе

"Несколько дней назад в социальных сетях поделились видеокадрами собачьих боев, организуемых неизвестными. Вопрос был незамедлительно взят под контроль министерства, дано распоряжение о проведении разбирательства".

Сотрудник пресс-службы МВД, лейтенант полиции Зейни Гусейнов сообщил Report, что в результате проведенных сотрудниками полиции незамедлительных мероприятий была установлена личность всех шести лиц, отображенных на видеокадрах.

"Четверо из них – жители Баку Руфат Бадалов, Гусейн Алиев, Мурад Штаев и проживающий ныне в Сумгайыте житель Губадлинского района Матлаб Алиев. Ведутся разбирательства по установлению их ответственности в связи с совершенным деянием, в зависимости от результата будет дана юридическая оценка. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по задержанию оставшихся двух человек.

Предварительное расследование также выявило, что распространенные в соцсетях видеокадры были сняты в сентябре 2019 года на территории Абшеронcкого района", - сообщил представитель МВД.