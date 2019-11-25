В 2019 году задержаны 505 лиц, пытавшихся пересечь госграницу по поддельным документам

В текущем году в Азербайджане задержаны 505 пытавшихся пересечь госграницу по поддельным документам и 4458 разыскиваемых лиц.

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, об этом было отмечено в ходе служебного совещания под руководством начальника Государственной пограничной службы (ГПС), генерал-полковника Эльчина Гулиева с участием должностных лиц пограничного контроля ГПС и начальников погранично-контрольных пунктов. Совещание было посвящено ситуации на погранично-пропускных пунктах госграницы.

На совещании глава ГПС Эльчин Гулиев отметил, что в результате работ, проделанных под руководством президента Азербайджанской Республики, верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в последние годы развились социально-экономические отношения с зарубежными странами, расширились выгодные торговые связи и увеличился поток туристов в страну. В связи с этим в условиях серьезного роста количества лиц и транспортных средств, пересекающих через госграницу, большое значение имеет усиление служебной деятельности пограничного контроля ГПС.

В завершении совещания были даны поручения по следованию нормативно-правовым актам и руководящим документам, усилению контроля над службой пропускных пунктов госграницы.