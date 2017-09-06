Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Задержан злоумышленник, укравший 9 месяцев назад в магазине на Абшероне 35 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом официальную информацию распространило министерство внутренних дел.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска и Абшеронского районного управления полиции, был задержан житель Сумгайыта, ранее судимый Гадир Алиев, подозреваемый в краже 16 января этого года 35 тыс. манатов в одном из магазинов на территории района.

Факт расследуется.