Задержан водитель, управляющий автомобилем в нетрезвом состоянии

Сотрудники отдела государственной дорожной полиции Ярдымлинского РОП задержали жителя района Дж.Агаева, управлявшего автомобилем марки "ВАЗ-2106", за нарушение правил дорожного движения.

Сотрудники отдела государственной дорожной полиции Ярдымлинского РОП задержали жителя района Дж.Агаева, управлявшего автомобилем марки "ВАЗ-2106", за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, было установлено, что Дж.Агаев управлял транспортным средством без водительского удостоверения и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Собранные в отношении задержанного материалы были направлены в Ярдымлинский районный суд на рассмотрение. Решением суда Дж.Агаев приговорен к административному аресту сроком на пять дней.