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Задержан водитель, управляющий автомобилем в нетрезвом состоянии

Задержан водитель, управляющий автомобилем в нетрезвом состоянии Сотрудники отдела государственной дорожной полиции Ярдымлинского РОП задержали жителя района Дж.Агаева, управлявшего автомобилем марки "ВАЗ-2106", за нарушение правил дорожного движения.
Происшествия
4 февраля 2023 г. 17:05
Задержан водитель, управляющий автомобилем в нетрезвом состоянии

Сотрудники отдела государственной дорожной полиции Ярдымлинского РОП задержали жителя района Дж.Агаева, управлявшего автомобилем марки "ВАЗ-2106", за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, было установлено, что Дж.Агаев управлял транспортным средством без водительского удостоверения и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Собранные в отношении задержанного материалы были направлены в Ярдымлинский районный суд на рассмотрение. Решением суда Дж.Агаев приговорен к административному аресту сроком на пять дней.

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Версия на азербайджанском языке Sərxoş halda avtomobil idarə edən şəxs həbs olunub

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