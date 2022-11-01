Задержан мужчина, убивший женщину в отеле в Масазыре

Задержан мужчина, убивший женщину в отеле в поселке Масазыр Абшеронского района.

Задержан мужчина, убивший женщину в отеле в поселке Масазыр Абшеронского района.

Как передает Report, об этом говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел.

В результате следственных действий сотрудников прокуратуры и полицейских по горячим следам было раскрыто особо тяжкое преступление.

По факту обнаружения 31 октября около 5 часов ночи в одном из отелей поселка Масазыр тела Тураны Джавадовой 1990 года рождения в прокуратуре Абшеронского района было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что Расул Нифталиев 1996 года рождения задушил потерпевшую и, забрав 150 манатов, скрылся с места происшествия.

Расул Нифталиев был задержан сотрудниками полиции в качестве подозреваемого лица и передан следствию.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.