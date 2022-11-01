О нас

Задержан мужчина, убивший женщину в отеле в Масазыре

Задержан мужчина, убивший женщину в отеле в Масазыре Задержан мужчина, убивший женщину в отеле в поселке Масазыр Абшеронского района.
Происшествия
1 ноября 2022 г. 19:24
Задержан мужчина, убивший женщину в отеле в Масазыре

Задержан мужчина, убивший женщину в отеле в поселке Масазыр Абшеронского района.

Как передает Report, об этом говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел.

В результате следственных действий сотрудников прокуратуры и полицейских по горячим следам было раскрыто особо тяжкое преступление.

По факту обнаружения 31 октября около 5 часов ночи в одном из отелей поселка Масазыр тела Тураны Джавадовой 1990 года рождения в прокуратуре Абшеронского района было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что Расул Нифталиев 1996 года рождения задушил потерпевшую и, забрав 150 манатов, скрылся с места происшествия.

Расул Нифталиев был задержан сотрудниками полиции в качестве подозреваемого лица и передан следствию.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Masazırda hoteldə qadın öldürülüb

Экслюзивные новости

Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
1 ноября 2022 г. 16:33
ВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
ФотоВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
1 ноября 2022 г. 11:39
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
1 ноября 2022 г. 10:47
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
28 октября 2022 г. 15:09
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
28 октября 2022 г. 13:21
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
28 октября 2022 г. 11:07
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
27 октября 2022 г. 12:05
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
26 октября 2022 г. 17:30
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
25 октября 2022 г. 15:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi