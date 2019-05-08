Задержан мужчина, обвиняемый в серии квартирных краж

Задержан мужчина, подозреваемый в совершении серии краж на территории Хатаинского района.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Хатаинского районного управления полиции, был задержан ранее судимый житель столицы Эмин Джаббаров.

В своих показаниях он признался в совершении 4-х краж в Хатаинском районе и ограблении одной квартиры в Ясамальском районе. Э.Джаббаров грабил квартиры в основном в полдень, когда хозяева были на работе.

В своих показаниях задержанный отметил, что в ходе совершения краж он аккуратно искал драгоценности в квартирах, чтобы не вызывать подозрения хозяев. По факту в Следственном отделе Хатаинского РУП возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Отметим, что не исключено участие подозреваемого в совершении других подобных преступлений. Пострадавших от его действий граждан просят сообщить в Call-центр "102" МВД или в Хатаинское РУП.