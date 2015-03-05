​Задержан гражданин, пытавшийся незаконно провезти в Азербайджан сигареты

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ На Магарамкентском таможенном посту сотрудники Дагестанской таможни задержали гражданина Азербайджана, который хотел пересечь госграницу с недекларированной таможенному органу партией сигарет.

Как передает Report, об этом сообщили РИА "Дагестан" в пресс-службе республиканской таможни.

"Гражданин убывал из Российской Федерации в Республику Азербайджан. При проверке ручной клади при нем были обнаружены сигареты Parliament Agua Blue, Kent HD Navy Blue, Winston в количестве 1 200 шт. Товар не был заявлен таможенному органу, в связи с чем его изъяли и направили на товароведческую экспертизу", – рассказали в пресс-службе ведомства.

По словам собеседника, после проведения всей необходимой процедуры экспертизы, по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ.